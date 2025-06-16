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04:25, 16 июня 2025Мир

Трамп потребовал расширить усилия по депортации нелегалов

Трамп потребовал от ICE расширить усилия по депортации нелегалов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп потребовал расширить усилия по задержанию и депортации нелегальных мигрантов в крупнейших городах США. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По его словам, сотрудники службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) продемонстрировали силу, решимость и мужество, способствуя проведению крупнейшей в истории операции по массовой депортации нелегальных мигрантов.

«Мы должны расширить усилия по задержанию и депортации нелегальных иностранцев в крупнейших городах Америки, таких как Лос-Анджелес, Чикаго и Нью-Йорк», — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп заявил, что протесты против депортации нелегальных мигрантов, начавшиеся в США 7 июня, организованы профессионалами и кем-то финансируются. По его словам, происходящее представляет собой атаку «мятежников» на общественный порядок и национальный суверенитет Соединенных Штатов.

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