Трамп потребовал расширить усилия по депортации нелегалов

Трамп потребовал от ICE расширить усилия по депортации нелегалов

Президент США Дональд Трамп потребовал расширить усилия по задержанию и депортации нелегальных мигрантов в крупнейших городах США. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По его словам, сотрудники службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) продемонстрировали силу, решимость и мужество, способствуя проведению крупнейшей в истории операции по массовой депортации нелегальных мигрантов.

«Мы должны расширить усилия по задержанию и депортации нелегальных иностранцев в крупнейших городах Америки, таких как Лос-Анджелес, Чикаго и Нью-Йорк», — подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп заявил, что протесты против депортации нелегальных мигрантов, начавшиеся в США 7 июня, организованы профессионалами и кем-то финансируются. По его словам, происходящее представляет собой атаку «мятежников» на общественный порядок и национальный суверенитет Соединенных Штатов.