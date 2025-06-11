Трамп заявил о внешнем финансировании протестов в Калифорнии

Трамп: Протесты в Калифорнии организованы профессионалами, их кто-то финансирует

Президент США Дональд Трамп заявил, что протесты в Калифорнии организованы профессионалами и кем-то финансируются. Его слова прозвучали на встрече с военными на военной базе в штате Северная Каролина, трансляцию вел Белый дом.

«Это профессионалы, они не любители. (...) Кто-то их финансирует. С помощью [генерального прокурора] Пэм Бонди и Министерства юстиции мы выясним, кто это», — сказал американский лидер.

По его словам, происходящее в Калифорнии представляет собой атаку «мятежников» на мир, общественный порядок и национальный суверенитет Соединенных Штатов. Трамп указал на то, что некоторые протестующие сжигают флаги США, и пригрозил им за это тюремным заключением.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на фоне протестов в Лос-Анджелесе призвал граждан США противостоять президенту Трампу и его политике.