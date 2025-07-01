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21:02, 1 июля 2025Мир

Трамп открыл окруженный аллигаторами центр содержания мигрантов

Трамп открыл во Флориде «Алькатрас с аллигаторами» для нелегальных мигрантов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп открыл новый центр содержания нелегальных мигрантов в штате Флорида, получивший неофициальное название «Алькатрас с аллигаторами». Об этом сообщает Fox News.

Телеканал отмечает, что учреждение на 3000 мест станет крупнейшим центром содержания нелегалов в США. По словам Трампа, «Алькатрас с аллигаторами», в котором будут содержаться «самые опасные мигранты», был построен всего лишь за неделю.

«Мы окружены километрами зловещих болот, а единственный выход отсюда — депортация», — заявил Трамп, осмотрев территорию комплекса.

Ранее Сенат Конгресса США принял предложенный Трампом «Большой и прекрасный законопроект» (One Big Beautiful Bill Act), предполагающий масштабные сокращения налогов и госрасходов. Далее документ отправится на согласование Палате представителей.

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