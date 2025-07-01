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19:19, 1 июля 2025Мир

Трамп одержал большую политическую победу

Сенат США принял законопроект Трампа по расходам и налогам
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Сенат Конгресса США принял законопроект «Большой и прекрасный закон» (One Big Beautiful Bill Act) на сумму 3,3 триллиона долларов, который был предложен американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Сенат с небольшим перевесом одобрил гигантский пакет мер по сокращению налогов и расходов президента Трампа после многодневных попыток заручиться поддержкой ключевых противников законопроекта. Голосование прошло 50 на 50, и решающим оказался голос вице-президента Джей Ди Вэнса», — передает телеканал.

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