Трамп одержал большую политическую победу

Сенат США принял законопроект Трампа по расходам и налогам

Сенат Конгресса США принял законопроект «Большой и прекрасный закон» (One Big Beautiful Bill Act) на сумму 3,3 триллиона долларов, который был предложен американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Сенат с небольшим перевесом одобрил гигантский пакет мер по сокращению налогов и расходов президента Трампа после многодневных попыток заручиться поддержкой ключевых противников законопроекта. Голосование прошло 50 на 50, и решающим оказался голос вице-президента Джей Ди Вэнса», — передает телеканал.