Найден необычный способ улучшить математические способности

PLOS: Электростимуляция мозга улучшает арифметические способности

Мягкая электростимуляция мозга может значительно улучшить способности к арифметике — к такому выводу пришли нейробиологи из Университета Суррея. Как сообщает PLOS Biology, участники исследования, получившие слабый разряд тока через специальную шапочку с электродами, улучшили результаты на 25–29 процентов, особенно если изначально справлялись с заданиями хуже других.

Эффект достигался за счет усиления связи между зонами мозга, отвечающими за память и когнитивный контроль. Стимуляция повышала возбудимость нейронов и помогала компенсировать недостаточную активность тормозного нейромедиатора ГАМК. Удивительно, но от «подзарядки» выигрывали только слабые участники — сильные изменений не показали.

Авторы подчеркивают: речь не о чудо-способе, а о возможной помощи тем, кто отстает по врожденным причинам. В будущем это может сократить когнитивное неравенство — но только при справедливом доступе. Технология требует дальнейших испытаний и не предназначена для самостоятельного применения.

Ранее ученые установили, что более ранний отход ко сну помогает увеличить физическую активность на следующий день. Исследование показало: даже при одинаковой продолжительности сна «жаворонки» занимаются спортом в среднем на 30 минут дольше, чем «совы».