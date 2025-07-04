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20:09, 4 июля 2025Наука и техника

Найден необычный способ улучшить математические способности

PLOS: Электростимуляция мозга улучшает арифметические способности
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jeswin Thomas / Unsplash

Мягкая электростимуляция мозга может значительно улучшить способности к арифметике — к такому выводу пришли нейробиологи из Университета Суррея. Как сообщает PLOS Biology, участники исследования, получившие слабый разряд тока через специальную шапочку с электродами, улучшили результаты на 25–29 процентов, особенно если изначально справлялись с заданиями хуже других.

Эффект достигался за счет усиления связи между зонами мозга, отвечающими за память и когнитивный контроль. Стимуляция повышала возбудимость нейронов и помогала компенсировать недостаточную активность тормозного нейромедиатора ГАМК. Удивительно, но от «подзарядки» выигрывали только слабые участники — сильные изменений не показали.

Авторы подчеркивают: речь не о чудо-способе, а о возможной помощи тем, кто отстает по врожденным причинам. В будущем это может сократить когнитивное неравенство — но только при справедливом доступе. Технология требует дальнейших испытаний и не предназначена для самостоятельного применения.

Ранее ученые установили, что более ранний отход ко сну помогает увеличить физическую активность на следующий день. Исследование показало: даже при одинаковой продолжительности сна «жаворонки» занимаются спортом в среднем на 30 минут дольше, чем «совы».

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