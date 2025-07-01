Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:24, 1 июля 2025Наука и техника

Назван простой способ повысить физическую активность

PNAS: Ранний отход ко сну связан с увеличением активности на следующий день
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alora Griffiths / Unsplash

Ложиться спать пораньше — возможно, самый простой способ повысить физическую активность на следующий день. К такому выводу пришли исследователи из Университета Монаш, проанализировав почти шести миллионов ночных и дневных наблюдений за 19 тысячами человек в течение года. Исследование опубликовано в журнале PNAS.

Оказалось, что более ранний отход ко сну стабильно связан с увеличением умеренной и интенсивной физической активности. Например, те, кто ложился спать в 21:00, занимались спортом в среднем на 30 минут дольше, чем «совы», отправлявшиеся в постель в час ночи. Даже при одинаковой продолжительности сна смещение времени сна на более раннее сопровождалось большей подвижностью.

По словам авторов, эффект может объясняться снижением «социального джетлага» и лучшей готовностью к активности днем. Хотя исследование показывает лишь корреляцию, ученые считают, что сдвиг времени сна — это простая и потенциально эффективная мера для поддержки здорового образа жизни.

Ранее исследователи установили, что предиабет можно обратить с помощью изменения образа жизни — до 58 процентов случаев при системной поддержке. Новая работа показала, что ключевым фактором становится не просто диета, а именно регулярная физическая активность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось фото поврежденного после атаки тяжелых дронов ВСУ завода «Купол» в Ижевске

    Журналиста из России связали и обокрали на миллионы рублей под дулом пистолета в Таиланде

    Россиянин забил до смерти мать и брата подлокотником от дивана

    Стал известен доход Михаила Пореченкова в ресторанном бизнесе

    ЕС раскрыл сумму переданных Украине средств из доходов от российских активов

    После изнасилования ребенка подростками в российском лагере уволили воспитателя

    Виторган высказался о жалобе Инстасамки на коллег словами «гнилье стукачей»

    Доктора Мясникова укусила сова

    Зеленский одобрил создание трибунала против России

    Трамп начал продавать духи с запахом успеха за 19 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости