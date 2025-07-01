Назван легкий способ предотвращения диабета

CDER: 150 минут активности в неделю помогает обратить предиабет

Физическая активность продолжительностью более 150 минут в неделю в четыре раза повышает шансы обратить предиабет — к такому выводу пришли колумбийские исследователи, проанализировав данные 366 пациентов, участвовавших в программе сердечно-сосудистого риска в 2019–2023 годах. Исследование опубликовано в Cardiovascular Diabetology — Endocrinology Reports.

Средний возраст участников составлял 69,5 года, половина — женщины. Наиболее важным положительным фактором оказалась регулярная физическая нагрузка, тогда как высокий уровень гликированного гемоглобина (HbA1c ≥ 6,0 процента) и избыточный вес (ИМТ ≥ 25) существенно снижали вероятность восстановления нормального уровня сахара в крови.

Авторы подчеркивают значение систематического наблюдения в рамках программ профилактики сердечно-сосудистых заболеваний для выявления эффективных стратегий контроля предиабета. Однако для подтверждения результатов необходимы более масштабные популяционные исследования.

Ранее ученые сообщили о первых успехах революционного метода лечения диабета 1-го типа — с помощью стволовых клеток удалось добиться выработки инсулина без инъекций почти у всех участников исследования.