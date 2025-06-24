Открыт революционный метод лечения диабета 1-го типа

NEJM: Терапия стволовыми клетками улучшила состояние пациентов с диабетом 1 типа

Ученые сообщили о первых успехах революционного метода лечения тяжелого диабета 1 типа с помощью стволовых клеток. В клиническом исследовании, проведенном с участием 12 пациентов, у большинства из них за 12 месяцев после терапии существенно улучшилось состояние, и лишь двое продолжали принимать инсулин. Исследование опубликовано в New England Journal of Medicine.

Диабет 1 типа — это аутоиммунное заболевание, при котором иммунитет разрушает клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин. Людям с этой болезнью приходится всю жизнь контролировать уровень сахара с помощью инсулиновых инъекций, что сопряжено с рисками как гипогликемии, так и повреждений органов при недостатке инсулина.

Исследователи из Университета Торонто во главе с хирургом Тревором Рейхманом ввели пациентам изолированные островковые клетки, полученные из человеческих стволовых клеток. Вместе с этим пациенты проходили иммуносупрессивное лечение. В организме подопечных новые клетки начали самостоятельно вырабатывать инсулин в безопасных количествах, снижая потребность в инъекциях.

Авторы исследования отмечают, что побочные эффекты были связаны в основном с иммуносупрессией. Несмотря на два летальных случая, не связанных напрямую с терапией, она признана безопасной, и сейчас исследование продолжается в третьей фазе.

Ранее ученые нашли ключ к лечению диабета 2 типа, выявив роль гиперактивных AgRP-нейронов в мозге. Новое исследование показало, что воздействие на эти нейроны может нормализовать уровень сахара в крови без изменения веса и аппетита.