Просвечивающиеся ягодицы Меган Маркл оправдали оптической иллюзией

Герцогиню Сассекскую Меган Маркл сфотографировали в просвечивающей юбке в заключительный день первого совместного путешествия с принцем Гарри в качестве супругов. Снимки опубликовало британское издание Daily Mail.

Беременная Маркл появилась в городе Роторуа, Новая Зеландия, в полупрозрачной миди-юбке насыщенного синего цвета, изготовленной французским модным домом Givenchy. На ней также был топ того же оттенка и темно-синие туфли-лодочки.

Материалы по теме Спрячь от королевы Джинсы на бедрах, леопард и шубы: чем грешили британские принцессы до замужества

На фотографии кажется, что через прозрачные элементы юбки просвечивается нижнее белье принцессы. Однако издание утверждает, что материал, из которого сшита юбка, засветился во время съемки, создавая иллюзию очертаний ягодиц.

Во время той же поездки Меган Маркл сфотографировали на австралийском острове Фрейзер в полупрозрачном наряде. На бывшей актрисе Маркл было светлое льняное макси-платье на тонких бретельках и с высоким разрезом, обнажающим левое бедро.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!