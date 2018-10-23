Меган Маркл вышла в свет в полупрозрачном платье и оголила бедро

Герцогиня Сассекская Меган Маркл появилась на австралийском острове Фрейзер в полупрозрачном наряде. Ее фотографии опубликовало британское издание Daily Mail.

На бывшей актрисе Маркл было светлое льняное макси-платье на тонких бретельках и с высоким разрезом, обнажающим ее левое бедро. Автор летнего платья — лос-анджелесский бренд Reformation. На его сайте оно продается по цене 218 долларов.

Фото: Andrew Parsons / i-Images / East News

Герцогиня также дополнила свой наряд кожаными босоножками Sarah Flint и солнечными очками Karen Walker.

Поклонники королевской семьи окрестили просвечивающее платье «самым смелым нарядом», который надевала Меган Маркл после свадьбы с принцем Гарри.

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Ранее в октябре, во время этого же австралийского тура, герцогиня Сассекская нарушила одно из правил королевского дресс-кода. Беременная Маркл появилась на пляже Бонди в пригороде Сиднея в черных туфлях-эспадрильях на танкетке испанского бренда Castaner. Однако все женщины в королевской семье знают, что королева Великобритании Елизавета II ненавидит такую обувь.

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