Меган Маркл нарушила правила и появилась в откровенном платье

Герцогиня Сассекская Меган Маркл пришла с мужем принцем Гарри в театр «Виктория Палас» в Лондоне в откровенном наряде. Об этом сообщает Mirror.
В среду, 29 августа, для посещения специального показа мюзикла «Гамильтон» 37-летняя Маркл выбрала черное платье-пиджак длины мини, изготовленное канадским брендом Judith & Charles.
По информации издания, такой короткий наряд герцогиня позволила себе надеть впервые после свадьбы с принцем Гарри.
Модель платья Digital продается на официальном сайте компании Judith & Charles за 427 долларов и доступна в трех цветах: темно-синем, баклажановом и черном.
В июле британское издание The Sun составило список вещей, которыми Меган Маркл пришлось пожертвовать ради титула и принца Гарри. Выяснилось, что герцогиня больше не может надевать короткие наряды, так как королева Елизавета II не одобряет юбки, которые даже на два сантиметра выше колена.