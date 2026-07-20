«Роскосмос» предложил новую конструкцию для спутниковых антенн

Компания «Решетнев» предложила новую конструкцию для спутниковых антенн

Компания «Решетнев» предложила новую конструкцию для спутниковых антенн — раскладной рефлектор зонтичного типа диаметром 12 метров. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Особая укладка сетки позволяет компактно сложить конструкцию перед запуском», — отметил разработчик.

В компании уточнили, что масса рефлектора снижена на пять процентов.

В мае ТАСС сообщил, что в Московском авиационном институте (МАИ) создали электроракетную двигательную установку для увеличения сроков работы малых спутников.

В октябре «Роскосмос» сообщил, что компания «Решетнев» и МАИ разработали имитатор электроракетных двигателей.