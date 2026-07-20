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14:23, 20 июля 2026Наука и техника

«Роскосмос» предложил новую конструкцию для спутниковых антенн

Компания «Решетнев» предложила новую конструкцию для спутниковых антенн
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Telegram-канал «АО «РЕШЕТНЁВ»

Компания «Решетнев» предложила новую конструкцию для спутниковых антенн — раскладной рефлектор зонтичного типа диаметром 12 метров. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Особая укладка сетки позволяет компактно сложить конструкцию перед запуском», — отметил разработчик.

В компании уточнили, что масса рефлектора снижена на пять процентов.

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В мае ТАСС сообщил, что в Московском авиационном институте (МАИ) создали электроракетную двигательную установку для увеличения сроков работы малых спутников.

В октябре «Роскосмос» сообщил, что компания «Решетнев» и МАИ разработали имитатор электроракетных двигателей.

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