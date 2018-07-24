Перечислены лишения Меган Маркл на пути к титулу

Британское издание The Sun составило список вещей, которыми Меган Маркл пришлось пожертвовать ради титула и принца Гарри.

Как сообщило издание, герцогине Сассекской запретили красить ногти темными и яркими оттенками лаков, так как они считаются вульгарными. Поэтому после церемонии бракосочетания на ее ногтях можно увидеть только естественные нюдовые цвета.

Вдобавок Меган Маркл больше не может надевать короткие наряды, так как королева Елизавета не одобряет юбки, которые будут даже на два сантиметра выше колена.

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Также жене принца Гарри больше нельзя делать селфи и раздавать автографы, потому что королевский протокол установил запрет на подобные действия.

В заключение издание упомянуло, что герцогиня Сассекская отказалась от социальных сетей. Например, до знакомства с принцем Гарри девушка активно пользовалась Instagram, в котором у нее было более трех миллионов подписчиков. Однако в настоящее время информацию о ней и других членах королевской семьи размещает официальная страница Kensington Palace.

Ранее в июле сообщалось, что принц Гарри запретил своей жене Меган Маркл носить смокинг. Герцогиня Сассекская встречалась с несколькими дизайнерами и стилистами для того, чтобы подобрать наряды для предстоящего королевского тура по Австралии. Ее супруг присутствовал при примерках и не одобрил один из предложенных вариантов — брючный костюм с галстуком-бабочкой от модельера Стеллы Маккартни.

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