Россиянин с кирпичом уничтожил машину бывшей возлюбленной на глазах у полицейских

В Башкирии полиция на 3 дня задержала мужчину, разбившего кирпичом машину экс-возлюбленной

В Башкирии местный житель с кирпичом уничтожил машину бывшей возлюбленной на глазах у полицейских. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, все произошло в Кугарчинском районе. Женщина рассталась с фигурантом 2,5 года назад из-за побоев и пьянок. У пары есть общий ребенок, он остался жить с матерью в селе Мраково.

Все это время отец ребенка алименты не платил. Кроме того, он устроил слежку за бывшей возлюбленной. В итоге он взял кирпич и уничтожил им принадлежащую ей машину. После этого женщина вызвала полицию. Злоумышленник завершил расправу над автомобилем уже в присутствии правоохранителей. Его задержали и спустя трое суток отпустили.

Ранее сообщалось, что в Калужской области разъяренная женщина с огромным топором атаковала автомобилистов в городе Балабаново и попала на видео.