Европейские дороги не выдержали рекордной жары

В Германии дороги начали трескаться из-за рекордной жары

Немецкие дороги оказались бессильны перед жарой. Полотно дало трещину, пишет Bloomberg.

Из-за 39-градусной жары, держащейся в Германии уже несколько дней, дорожное покрытие не выдержало и начало рассыпаться. Повреждения дорог на ключевых участках автобанов привели к многочасовым пробкам в разных частях страны. Принятых местными властями мер оказалось недостаточно: летом на старых участках дорог в Германии ужесточают скоростные лимиты. Ситуация усугубится еще больше с началом летних каникул во многих немецких землях, подчеркивает издание.

Небывалая жара накрыла Европу в конце июня. Экстремальная волна тепла пришла во Францию, Италию, Германию и Швейцарию и привела к остановке движения транспорта, закрытию школ и отключениям электричества. В Испании метеорологи зафиксировали рекордные плюс 46 градусов.