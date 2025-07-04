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20:26, 4 июля 2025Экономика

Европейские дороги не выдержали рекордной жары

В Германии дороги начали трескаться из-за рекордной жары
Виктория Клабукова

Фото: Michaela Stache / Reuters

Немецкие дороги оказались бессильны перед жарой. Полотно дало трещину, пишет Bloomberg.

Из-за 39-градусной жары, держащейся в Германии уже несколько дней, дорожное покрытие не выдержало и начало рассыпаться. Повреждения дорог на ключевых участках автобанов привели к многочасовым пробкам в разных частях страны. Принятых местными властями мер оказалось недостаточно: летом на старых участках дорог в Германии ужесточают скоростные лимиты. Ситуация усугубится еще больше с началом летних каникул во многих немецких землях, подчеркивает издание.

Небывалая жара накрыла Европу в конце июня. Экстремальная волна тепла пришла во Францию, Италию, Германию и Швейцарию и привела к остановке движения транспорта, закрытию школ и отключениям электричества. В Испании метеорологи зафиксировали рекордные плюс 46 градусов.

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