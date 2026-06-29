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06:53, 29 июня 2026Бывший СССР

Украинские боевики сбежали с позиций в Сумской области

РИА Новости: Украинские боевики сбежали с позиций в Сумской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Харченко / РИА Новости

Военнослужащие 104-й отдельной бригады территориальной обороны Украины оставили занимаемые позиции в Сумской области. Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.

«Бежали с занимаемых позиций на южных окраинах Бачевска, попали под заградительный огонь украинских националистов и укрылись в лесных массивах», — заявили там.

По данным агентства, к концу 2025 года на Украине в розыск за самовольное оставление позиций с оружием были объявлены около 161,5 тысячи человек. При этом общее число военнослужащих, покинувших ряды ВСУ, оценивается в 480 тысяч. Отмечается, что в эту статистику также могли попасть погибшие украинские военные, которых из-за большого количества пропавших без вести в отдельных случаях учитывали как дезертиров.

Ранее пленный украинский военнослужащий Дмитрий Литвин рассказал, что мобилизованным в ряды ВСУ, которые пытались сбежать, угрожали расстрелом в случае повторного побега. Это происходило на учебном полигоне в Днепропетровской области.

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