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Из жизни
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06:45, 29 июня 2026Из жизни

Жутких белок-зомби заметили в одной стране

Больных белки-зомби заметили во многих американских штатах
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Jennifer Tepp / Shutterstock / Fotodom

В США заметили большое количество жутких белок-зомби. Об этом пишетNew York Post.

О зверьках, покрытых гноящимися наростами и язвами, стали сообщать летом жители по всей стране. Больных белок заметили в Северной Каролине, Флориде и Мичигане и в других штатах. «Что происходит с белками в последнее время?! Мне встретилась уже третья в таком виде. Это пугает, откровенно говоря», — написал один американец в социальной сети. Другие рассказали, что они тоже видели страшных «деформированных белок». Жительница Флориды выложила снимки белки, покрытой красными нарывами.

Биологи заявили, что, скорее всего, так называемые белки-зомби больны беличьей фиброматозой. Это кожное заболевание, вызываемое вирусами рода leporipoxvirus, которые схожи с вирусами оспы и передается от одной белки к другой через слюну. На коже зверьков появляются наросты, похожие на бородавки, из которых сочится жидкость. Обычно болезнь проходит сама, но в тяжелых случаях новообразования могут поразить внутренние органы животного.

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Биолог Шевенелл Уэбб из штата Мэн заявил, что бояться пораженных этой болезнью белок не стоит, так как она не передается людям, домашним животным и птицам. По мнению специалиста, массовое заражение по всей стране могло произойти из-за того, что белки часто совершают набеги на птичьи кормушки, и одна зараженная особь могла передать болезнь множеству других за короткое время.

Ранее сообщалось, что британские биологи объявили, что обыкновенные белки почти вымерли на территории Англии. Их вытеснили серые американские белки, которых завезли в страну 1876 году.

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