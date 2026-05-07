Любимые зверьки Карла III почти вымерли в Англии

Обыкновенных белок в Англии осталось около 15 тысяч особей

Британские биологи объявили, что обыкновенные белки почти вымерли на территории Англии. Об этом сообщает GB News.

По оценке организации Save Our Reds, которая занимается сохранением обыкновенных белок, в Англии осталось около 15 тысяч особей этого вида. Они обитают только в Камбрии, Нортумберленде и Северных Пеннинских горах. По данным организации Natural England, одной из главных причин вымирания обыкновенных белок стали завезенные в страну в 1876 году из США серые белки. Они не только активнее обыкновенных, но и переносят вирус беличьей оспы, которым сами не болеют.

Еще одной причиной сокращения числа белок ученые называют уменьшение площадей лесов в Англии. Биологи и активисты зоозащитных организаций призвали правительство принять срочные меры по спасению вида. При этом обыкновенные белки — одни из любимых зверьков Карла III. Он оказывает поддержку Фонду по сохранению белок и в 2026 году сделал ему очередное крупное пожертвование. Обыкновенные белки во множестве обитают на территории королевской резиденции Балморал в Шотландии.

