Любимые зверьки Карла III почти вымерли в Англии

Британские биологи объявили, что обыкновенные белки почти вымерли на территории Англии. Об этом сообщает GB News.
По оценке организации Save Our Reds, которая занимается сохранением обыкновенных белок, в Англии осталось около 15 тысяч особей этого вида. Они обитают только в Камбрии, Нортумберленде и Северных Пеннинских горах. По данным организации Natural England, одной из главных причин вымирания обыкновенных белок стали завезенные в страну в 1876 году из США серые белки. Они не только активнее обыкновенных, но и переносят вирус беличьей оспы, которым сами не болеют.
Еще одной причиной сокращения числа белок ученые называют уменьшение площадей лесов в Англии. Биологи и активисты зоозащитных организаций призвали правительство принять срочные меры по спасению вида. При этом обыкновенные белки — одни из любимых зверьков Карла III. Он оказывает поддержку Фонду по сохранению белок и в 2026 году сделал ему очередное крупное пожертвование. Обыкновенные белки во множестве обитают на территории королевской резиденции Балморал в Шотландии.
Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида белка устроила пожар в доме. Зверек забрался на чердак и перегрыз электропровод.