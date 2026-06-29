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07:00, 29 июня 2026Россия

Еще в одном российском регионе отразили атаку ВСУ

Слюсарь: В Ростовской области силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Еще в одном российском регионе, Ростовской области, силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что в ночь на 29 июня дроны были сбиты в Каменске-Шахтинском, а также в Тарасовском и Зерноградком районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — добавил Слюсарь.

Кроме того, силы ПВО отразили атаку ВСУ в Севастополе. Было сбито два аппарата на Северной стороне, сообщил глава города Михаил Развожаев.

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