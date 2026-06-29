В Крыму сообщили об отражении атаки ВСУ

Развожаев: В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, сбито 2 БПЛА

В Севастополе отражают атаку со стороны Вооруженных сил Украины, об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», — отметил губернатор.

Он уточнил, что два беспилотника были сбиты в районе Северной стооны. В Севастополе объявлена воздушная тревога. Кроме того, поступали сообщения о перекрытии Крымского моста.

Ранее в Минобороны отчитались, что над регионами России днем в воскресенье, 28 июня, было сбито 72 украинских беспилотных летательных аппарата.