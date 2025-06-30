В европейской стране температура воздуха достигла плюс 46 градусов

El Tiempo: В Испании температура поднялась до рекордных плюс 46 градусов

В Испании установилась рекордная жара. Столбики термометров достигли плюс 46 градусов, пишет газета El Tiempo.

Такие показатели зафиксировали в андалусской провинции Уэльва Эль-Гранадо в субботу, 28 июня. Подобную температуру в июне не регистрировали в стране за всю историю метеонаблюдений, уверяют специалисты. Чуть меньший показатель отметили в муниципалитетах Монторо и Фуэнтес-де-Андалусия — там воздух прогрелся до плюс 44 и 43,9 градуса. Однако это еще не пик — температура в регионе может подняться еще выше в ближайшие дни, предупреждает издание.

Ранее разрушительный шторм обрушился на Францию. Под натиском стихии оказался Париж, причем после семидневной 40-градусной жары. Порывы ветра достигали скорости 38 метров в секунду, выпал град. Всего за 20 минут в европейской столице похолодало на 11 градусов. В результате затопило пять станций парижского метрополитена, из берегов вышла река Сена, двоих горожан раздавило поваленными деревьями.