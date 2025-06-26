На Париж обрушился разрушительный шторм

Париж затопило на фоне разрушительного шторма

На Париж обрушился сильный шторм. Ливни и паводок остановили жизнь города, затопив дороги и несколько станций метро, пишет Le Figaro.

После 40-градусной жары, которая стояла в Париже семь дней, город накрыл разрушительный шторм. Порывы ветра достигали скорости 38 метров в секунду, выпал град. Всего за 20 минут столбики термометров опустились на 11 градусов. Ливневыми водами залило пять станций парижского метрополитена, было прервано и движение наземного транспорта. Из берегов вышла река Сена, затопив набережную Гренель. Ураганным ветром с корнем вырвало порядка сорока деревьев в разных округах города. Буря унесла жизни двух горожан: мужчины 59 лет и 12-летнего подростка, их раздавило поваленными деревьями.

Стихия парализовала и работу французского парламента: из-за протечки потолка была приостановлена сессия Национальной ассамблеи. Дождевые капли упали в том числе на премьер-министра Франсуа Байру во время его речи по поводу ситуации на Ближнем Востоке. Сейчас штормовой фронт продвигается в центр страны, затем, как ожидается, он сместится на восток.

Ранее непогода привела к жертвам в Южной Африке. Из-за снегопадов и последующего наводнения в разных провинциях ЮАР погибло почти полсотни человек. Шестеро из них — дети: школьный автобус паводком снесло с трассы.