Из-за снегопадов в Южной Африке погибли около 50 человек

В Южной Африке из-за снегопадов и последующего наводнения погибли 49 человек

В Южной Африке из-за снегопадов и последующего наводнения погибли 49 человек. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на местные СМИ.

Непогода вызвала масштабные разрушения. По данным местных СМИ, в одной из провинций ЮАР паводком снесло школьный автобус с детьми внутри. В результате ДТП погибли шестеро школьников.

Также отмечается, что из-за снегопада сотни автомобилей в разных провинциях ЮАР застряли в больших пробках.

В апреле сообщалось, что по меньшей мере 15 человек в пяти штатах США погибли из-за штормов, наводнений и торнадо на территории страны. Наибольшее число погибших было зафиксировано на западе штата Теннесси.