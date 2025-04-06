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16:19, 6 апреля 2025Мир

В США погибли 15 человек в результате непогоды

WP: По меньшей мере 15 человек погибли в США из-за штормов, наводнений и торнадо
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Brian Broom / USA Today Network / Reuters

По меньшей мере 15 человек в пяти штатах США погибли из-за штормов, наводнений и торнадо на территории страны. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

По информации издания, наибольшее число погибших было зафиксировано на западе штата Теннесси. Большая часть разрушений сосредоточена на территориях от Арканзаса до Кентукки, пишет газета. Национальная метеорологическая служба страны продолжает предупреждать об опасных для жизни наводнениях.

Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до 3085. Еще 4715 человек пострадали в результате стихийного бедствия. Кроме того, 341 человек числится пропавшим без вести.

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