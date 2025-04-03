«Синьхуа»: Число жертв землетрясения в Мьянме достигло 3085

Число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до 3085. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Еще 4715 человек пострадали в результате стихийного бедствия. Кроме того, 341 человек числятся пропавшими без вести.

Ранее в Мьянме обнаружили тело погибшего при землетрясении россиянина.

28 марта в Мьянме произошли два мощных землетрясения. В результате стихийного бедствия были разрушены дома, дороги и другие инфраструктурные объекты. Местные жители и туристы, в том числе россияне, были вынуждены срочно эвакуироваться. Также 1 апреля к юго-западу от Мандалая было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5.