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11:23, 28 марта 2025Экономика

В Мьянме зафиксированы два мощных землетрясения

EMSC: В Мьянме с интервалом в 12 минут произошли два мощных землетрясения
Виктория Клабукова
СюжетЗемлетрясение в Таиланде

Фото: Aung Shine Oo / AP

В Мьянме подряд зафиксированы два мощных землетрясения. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки ощущались с интервалом в 12 минут. Магнитуда первого землетрясения составила 7,9, а эпицентр проходил в 31 километре к северо-западу от города Мандалай, второго по величине в стране. Повторное же по силе, согласно данным сейсмологов, достигло значений 6,4, его эпицентр находился в 19 километрах к югу от города Сикайн.

Сейсмическая обстановка усугубилась и в соседнем Таиланде. В Бангкоке землетрясения не выдержало строящееся высотное здание. Толчки также почувствовали жители тайского города Чиангмай. Аналогичные сообщения, кроме того, поступают из провинции Юньнань на юго-востоке Китая. Специалисты предупреждают о высоком риске афтершоков.

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