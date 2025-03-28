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10:47, 28 марта 2025Экономика

Многоэтажка в Таиланде рухнула во время землетрясения и попала на видео

В Бангкоке многоэтажка рухнула во время землетрясения магнитудой 7,7
Александра Качан (Редактор)

Многоэтажное здание в городе Бангкоке (Таиланд) рухнуло во время мощного землетрясения, обрушившегося на соседнюю Бирму. Происшествия засняли на видео, которое опубликовали очевидцы в соцсети X.

На попавших в сеть кадрах можно увидеть, как почти достроенный небоскреб в десятки этажей полностью разрушается, а его остатки падают на землю, создавая облако пыли. Находящиеся рядом рабочие в спешке убегают от многоэтажки.

По данным Геологической службы США, магнитуда сейсмологического события составила 7,7. Землетрясение началось в 13:20 по местному времени, очаг залегал на глубине 10 километров. Толчки в различной степени повредили не только множество зданий, но также разрушили мост в Бирме.

Ранее сообщалось, что россиян начали эвакуировать из отелей Бангкока из-за землетрясения. По словам соотечественников, сильные толчки в столице Таиланда ощущались около пяти минут.

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