Президент Южной Кореи раскритиковал сборную страны за вылет с ЧМ-2026

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен назвал провальным выступление сборной страны на ЧМ-2026

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен раскритиковал сборную за вылет с ЧМ-2026. Слова лидера страны приведены на его странице в Х.

«Я испытываю настоящее недоумение. В очередной раз подтвердилось, что кадровые решения определяют все. Если при назначении руководителей предпочтение отдается не профессиональным качествам, а лояльности, итог предсказуем», — написал Мен.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мен Бо ушел в отставку со своего поста после вылета команды с ЧМ-2026. «Хочу извиниться перед нашими болельщиками, которые любят корейский футбол и поддерживают национальную команду. Мы не добились результатов, которых ожидали наши фанаты, и вся ответственность полностью лежит на мне как на главном тренере», — сказал Бо.

Сборная Южной Кореи заняла третье место в группе А на ЧМ-2026. Она набрала три очка в трех матчах. В первом туре корейцы переиграли чехов (2:1), а затем поочередно уступили Мексике и ЮАР с одинаковым счетом 0:1.