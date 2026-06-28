Главный тренер сборной Южной Кореи ушел в отставку со своего поста

Наставник сборной Южной Кореи Хон Мен Бо ушел в отставку со своего поста после вылета с ЧМ

Главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мен Бо ушел в отставку со своего поста после вылета команды с ЧМ-2026. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Хочу извиниться перед нашими болельщиками, которые любят корейский футбол и поддерживают национальную команду. Мы не добились результатов, которых ожидали наши фанаты, и вся ответственность полностью лежит на мне как на главном тренере», — сказал Бо.

Сборная Южной Кореи заняла третье место в группе А на ЧМ-2026. Она набрала три очка в трех матчах. В первом туре корейцы переиграли чехов со счетом 2:1, а затем поочередно уступили Мексике и ЮАР с одинаковым счетом 0:1.

Ранее после поражения от команды Швеции со счетом 1:5 уволили главного тренера сборной Туниса. Французский специалист Сабри Лямуши возглавлял команду с января 2026 года.