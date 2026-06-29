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Забота о себе
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07:01, 29 июня 2026Забота о себе

Назван секретный трюк для идеального секса

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dmytro Kapitonenko / Shutterstock / Fotodom

Врач-психиатр Сара Орек считает, что можно научиться контролировать сексуальное возбуждение с помощью особых «якорей». Секрет этого трюка она назвала изданию Women's Health.

По словам Орек, якорем для возбуждения может стать любая вещь, которая ассоциируется с сексом. Например, это может быть ароматическая свеча, любимая песня или определенное постельное белье. Эксперт пояснила, что, как только этот предмет попадает в поле зрения, тело начинает настраиваться на близость.

Психиатр отметила, что это происходит из-за того, что мозг связывает определенную сенсорную стимуляцию с конкретными действиями. Это происходит не сразу, а после многократных повторений в одних и тех же условиях.

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Чтобы опробовать этот прием на себе, Орек посоветовала выбрать вещь для формирования якоря. Затем можно приступать к стимуляции. По словам врача, важно, чтобы в этот момент тело было расслаблено. Можно сходить в душ или сделать дыхательные упражнения. После этого требуется зажечь свечу, включить песню или добавить другой сенсорный стимулятор, а затем переходить к интимной близости. Психиатр подчеркивает, что якорь начнет работать не сразу и поначалу эффекта не будет, но со временем мозг создаст нужную ассоциацию между стимуляцией и возбуждением.

Ранее сексологи Бекки Крэпсли-Фокс и Аннабель Найт рассказали о любимой как мужчинами, так и женщинами, практике в постели. По их мнению, и тем, и другим нравятся поцелуи после орального секса.

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