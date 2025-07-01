Вершину Эйфелевой башни закрыли из-за аномальной жары

Bloomberg: Вершину Эйфелевой башни закрыли на два дня из-за аномальной жары

Вершина Эйфелевой башни закрыта для посещения на ближайшее время. О причинах приостановки работы главной парижской достопримечательности пишет Bloomberg.

Решение было принято в связи с аномальной жарой, накрывшей Европу. Достопримечательность будет закрыта 1 и 2 июля — в эти дни, согласно прогнозам синоптиков, столбики термометров могут достичь отметки в плюс 41 градус. Красный уровень погодной опасности объявлен не только в Париже, но и 15 других департаментах Франции.

Небывалая жара парализовала жизнь европейской страны. Движение поездов между Парижем, Тулузой и Лимузеном было приостановлено. Порядка 1,3 тысячи школ по всей республике были закрыты, а свыше пяти тысяч домохозяйств в департаментах Ардеш и Дром остались без света.

В Испании в ближайшие дни температура может подняться еще выше — до плюс 43 градусов. Аналогичный показатель ожидают в португальском городе Беже, где в воскресенье, 29 июня, были зафиксированы рекордные плюс 46,6 градуса. Волна экстремальной жары накрыла также Германию и Италию, в швейцарских Альпах предупреждают о сильных грозах. В то же время в Лондоне воздух прогреется до плюс 34 градусов, а со 2-го числа наступит похолодание.

Ранее издание Forbes назвало одну из причин рекордной жары, обрушившейся на Европу. По мнению обозревателя, в этом повинны кондиционеры: установленные в квартирах охлаждающие системы способствуют нагреву уличного воздуха.