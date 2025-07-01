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06:33, 1 июля 2025Экономика

Раскрыта одна из причин рекордной жары в Европе

Forbes: Кондиционеры стали одной из причин аномальной жары в Европе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Французский обозреватель счел кондиционеры одной из причин аномальной жары в ряде стран Европы, пишет Forbes.

По информации издания, установленные в квартирах охлаждающие системы во время работы способствуют дополнительному нагреву воздуха на улице.

Как считает эксперт, кондиционеры играют роль в процессе, известном как «глобальное потепление», которое в настоящее время может негативно влиять на Западную и Южную Европу.

Ранее сообщалось, что аномальная жара, обрушившаяся на страны Западной Европы, достигнет своего пика в ближайшие дни. Аномально теплая погода, отмеченная в северных районах Великобритании, Испании, Франции и Португалии, вызывает рост потребления электроэнергии, из-за чего некоторые атомные электростанции вынуждены снижать выработку из-за технических неполадок.

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