Раскрыта одна из причин рекордной жары в Европе

Forbes: Кондиционеры стали одной из причин аномальной жары в Европе

Французский обозреватель счел кондиционеры одной из причин аномальной жары в ряде стран Европы, пишет Forbes.

По информации издания, установленные в квартирах охлаждающие системы во время работы способствуют дополнительному нагреву воздуха на улице.

Как считает эксперт, кондиционеры играют роль в процессе, известном как «глобальное потепление», которое в настоящее время может негативно влиять на Западную и Южную Европу.

Ранее сообщалось, что аномальная жара, обрушившаяся на страны Западной Европы, достигнет своего пика в ближайшие дни. Аномально теплая погода, отмеченная в северных районах Великобритании, Испании, Франции и Португалии, вызывает рост потребления электроэнергии, из-за чего некоторые атомные электростанции вынуждены снижать выработку из-за технических неполадок.