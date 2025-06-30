Раскрыты сроки наступления аномальной жары в Европе

Bloomberg: Аномальная жара в Западной Европе достигнет пика в ближайшие дни

Аномальная жара, обрушившаяся на страны Западной Европы, достигнет своего пика в ближайшие дни, сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, высокие температуры способны представлять опасность для энергосистем и привести к чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения. Аномально теплая погода, отмеченная в северных районах Великобритании, Испании, Франции и Португалии, вызывает рост потребления электроэнергии, из-за чего некоторые атомные электростанции вынуждены снижать выработку из-за технических неполадок.

В центральных районах Франции объявлен высший, красный уровень опасности из-за погодных условий. Во вторник прогнозируется температура от 20 до 40 градусов Цельсия, а в некоторых департаментах возможны отдельные максимумы до 41 градуса. В Испании воздух может прогреться до 42 градусов, а в Португалии столбики термометров приближаются к отметке в 40 градусов Цельсия.

Ранее сообщалось, что настоящее лето придет в Россию только в середине первой декады июля. Начало второго летнего месяца может быть прохладным, но потом температура постепенно начнет расти.