Назван срок наступления настоящего лета в России

Синоптик Ильин: Настоящее лето придет в Россию в середине первой декады июля

Настоящее лето придет в Россию только в середине первой декады июля. Срок наступления жаркой погоды назвал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин, пишет NEWS.ru.

По словам метеоролога, начало второго летнего месяца может быть прохладным, но потом температура постепенно начнет расти. «Все надеются, что потеплеет. Начало июля, возможно, тоже будет не очень теплым. Но уже к середине первой декады июля столбики термометров устойчиво встанут около отметки 22–27 градусов», — рассказал Ильин.

При этом пока нет оснований полагать, что жара задержится в России надолго, уточнил синоптик.

Ранее Ильин заявил, что прогнозы об аномальной жаре в июне не сбылись из-за несовершенства моделей по долгосрочному предсказанию погоды. Однако метеоролог подчеркнул, что текущие температуры считаются нормальными для лета в центральной части России.