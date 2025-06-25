Погодные аномалии в России объяснили

Синоптик Ильин: Аномальная жара не сбылась из-за несовершенства моделей прогноза

Обещания аномальной жары в июне не сбылись из-за несовершенства моделей для долгосрочного прогноза погоды. Так температуры ниже нормы почти по всей России объяснил синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин, пишет NEWS.ru.

«Обещать — не значит жениться. Использовались модели для долгосрочного прогнозирования погоды, которые себя не оправдали», — заявил метеоролог. Ильин отметил, что текущие температуры хоть и не радуют, но являются вполне характерными для лета в центральной полосе России.

«Температура отстает от нормы на 2-4 градуса, и пока в ближайшее время потепления ждать не стоит», — добавил синоптик и пояснил, что это связано с влиянием циклонов, которые проходят через европейскую территорию.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала, что 25-градусная жара вернется в Москву только 6-10 июля.