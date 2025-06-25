Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:46, 25 июня 2025Экономика

Погодные аномалии в России объяснили

Синоптик Ильин: Аномальная жара не сбылась из-за несовершенства моделей прогноза
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Обещания аномальной жары в июне не сбылись из-за несовершенства моделей для долгосрочного прогноза погоды. Так температуры ниже нормы почти по всей России объяснил синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин, пишет NEWS.ru.

«Обещать — не значит жениться. Использовались модели для долгосрочного прогнозирования погоды, которые себя не оправдали», — заявил метеоролог. Ильин отметил, что текущие температуры хоть и не радуют, но являются вполне характерными для лета в центральной полосе России.

«Температура отстает от нормы на 2-4 градуса, и пока в ближайшее время потепления ждать не стоит», — добавил синоптик и пояснил, что это связано с влиянием циклонов, которые проходят через европейскую территорию.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова спрогнозировала, что 25-градусная жара вернется в Москву только 6-10 июля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским

    Артемий Лебедев назвал уехавших из России артистов людьми второго сорта

    «Лунный» медведь попал в объектив фотоловушки в российском заповеднике

    Китов-убийц заметили за использованием водорослей в неочевидных целях

    Бывший капитан сборной России подписал контракт с иностранным клубом

    Зеленского обвинили в помощи сбежать с Украины совладельцу «Квартала 95»

    Банк России опустил курсы доллара и евро

    Главу комитета Госдумы по труду исключили из ЛДПР

    Трамп ответил на вопрос о новой помощи Украине

    В СПЧ раскритиковали Рогозина за угрозы участникам КВН из-за шутки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости