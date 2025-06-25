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15:23, 25 июня 2025Экономика

Назван срок возвращения в Москву 25-градусной жары

Синоптик Позднякова: До плюс 25 градусов в Москве потеплеет 6-10 июля
Виктория Клабукова

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Летняя жара вернется в столицу во вторую пятидневку июля. Своим прогнозом с Агентством городских новостей «Москва» поделилась ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По сведениям синоптика, до по-настоящему летних показателей температура поднимется только 6-10 июля. К этому времени воздух в Москве может прогреться до плюс 25 градусов. «Модели пока не показывают температуру выше 25 градусов во второй пятидневке июля», –- заявила Позднякова. В первые же дни месяца столбики термометров будут держаться около отметки в 20 градусов тепла.

Тем временем в южных регионах России уже установилась 30-градусная жара. Солнечная погода с температурой до плюс 32 градусов прогнозируется в Краснодарском крае и на побережье Кавказа. Также, как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура воды в курортном Сочи уже достигла плюс 22 градусов и стала комфортной для плавания.

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