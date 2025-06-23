Часть россиян предупредили о возвращении 30-градусной жары

Синоптик Шувалов: На южные курорты России вернется жара до плюс 32 градусов

В южных регионах России заканчиваются грозы и дожди и возвращается 30-градусная жара. Об этом предупредил жителей и гостей курортных городов руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, его слова приводит НСН.

Со второй половины недели, которая началась 23 июня, в Краснодарский край, Крым и на побережье Кавказа придет устойчивая солнечная погода — воздух прогреется до плюс 29 градусов, а в степных районах температура может достигать плюс 32 градусов, рассказал синоптик.

«Погода на юге налаживается. Температура воды там становится совсем-совсем курортной», — подчеркнул Шувалов. В Азовском море температура воды достигает 22 градусов, а в Крыму и на Кавказе — 25 градусов.

Ранее жителям Москвы спрогнозировали, что самым теплым днем недели станет вторник, 24 июня. Воздух прогреется до плюс 22 градусов. Со среды в столичном регионе начнет холодать — столбики термометров опустятся до плюс 15-17 градусов.