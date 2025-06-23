Москвичам назвали самый теплый день

Синоптик Шувалов: Самым теплым днем на этой неделе окажется вторник, 24 июня

Самым теплым днем на этой неделе окажется вторник, 24 июня. Такую дату назвал жителям столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1».

Воздух во вторник, по словам синоптика, прогреется до плюс 22 градусов. «С севера идет циклон, и мы сначала попадаем в его наиболее дождевую часть, а потом в тыловую — холодную часть», — добавил Шувалов и предупредил, что со среды температура воздуха не превысит плюс 17 градусов.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин призвал жителей Москвы и области не ждать потепления в ближайшие дни. C понедельника по пятницу, с 23 по 27 июня, воздух прогреется максимум до плюс 18-23 градусов.

При этом дожди не собираются покидать столичный регион. Небольшие, но продолжительные осадки выпадут в среду, а в четверг есть вероятность грозы, отметил метеоролог.