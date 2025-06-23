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16:43, 23 июня 2025Экономика

Москвичам назвали самый теплый день

Синоптик Шувалов: Самым теплым днем на этой неделе окажется вторник, 24 июня
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Самым теплым днем на этой неделе окажется вторник, 24 июня. Такую дату назвал жителям столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1».

Воздух во вторник, по словам синоптика, прогреется до плюс 22 градусов. «С севера идет циклон, и мы сначала попадаем в его наиболее дождевую часть, а потом в тыловую — холодную часть», — добавил Шувалов и предупредил, что со среды температура воздуха не превысит плюс 17 градусов.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин призвал жителей Москвы и области не ждать потепления в ближайшие дни. C понедельника по пятницу, с 23 по 27 июня, воздух прогреется максимум до плюс 18-23 градусов.

При этом дожди не собираются покидать столичный регион. Небольшие, но продолжительные осадки выпадут в среду, а в четверг есть вероятность грозы, отметил метеоролог.

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