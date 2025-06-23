Москвичей призвали не ждать потепления

Синоптик Ильин: Высоких температур в Москве и области не ожидается

В ближайшее время высокие температуры воздуха в Москве и области не ожидаются. Не надеяться на скорое потепление призвал жителей столицы синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, пишет RT.

C понедельника по пятницу, с 23 по 27 июня, воздух прогреется максимум до плюс 18-23 градусов. «Наиболее теплый день, возможно, выпадет на вторник, и в Москве будет плюс 22-23 градуса. А наиболее холодная погода ожидается в четверг и пятницу», — рассказал Ильин.

При этом дожди не собираются покидать столичный регион. Небольшие, но продолжительные осадки выпадут в среду, а в четверг есть вероятность грозы, отметил метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей севера европейской части России о ночных заморозках. Температура воздуха опустится до минус 1-2 градусов в в Костромской области, в Северо-Западном федеральном округе, в Вологодской области и в Карелии, а также на севере Приволжского федерального округа.