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07:57, 23 июня 2025Экономика

Россиян предупредили о заморозках

Синоптик Вильфанд: На севера европейской России ожидаются ночные заморозки
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

На севере европейской части России в ближайшие дни ожидаются ночные заморозки. О необычной климатической ситуации для конца июля предупредил некоторых жителей страны научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

Отрицательные температуры будут вызваны перемещением воздушных масс из полярных регионов, пояснил синоптик. «На северо-востоке Центрального федерального округа, в частности в Костромской области, в Северо-Западном федеральном округе, в Вологодской области и в Карелии, кроме того, на севере Приволжского федерального округа, а точнее в Кировской области, ночные температуры могут опускаться до минус 1-2 градусов», — уточнил Вильфанд.

При этом экстремальная жара в Хакасии, на юге Красноярского края, юге Западной Сибири, в Иркутской области и Забайкалье будет постепенно уходить. Сейчас воздух в этих регионах прогревается до плюс 35-39 градусов, но к концу недели похолодает до плюс 21-26 градусов, рассказал метеоролог.

Ранее почти нулевую температуру спрогнозировали жителям Москвы. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в ночь на четверг, 25 июня, столбики термометров покажут плюс 2 градуса Цельсия.

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