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17:38, 20 июня 2025Экономика

Москвичам пообещали почти нулевую температуру

Синоптик Тишковец: Температура в столице ночью опустится до плюс 2 градусов
Мария Черкасова

Фото: Александр Авилов / АГН «Мосĸва»

Жителей столицы ждет обвал холода: температура в одну из предстоящих ночей достигнет плюс 2 градусов Цельсия. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В ночь на воскресенье, 22 июня, в Москве будет плюс 7-9 градусов тепла. Днем 22 июня столбики термометров не поднимутся выше отметки плюс 15 градусов. В ночь на понедельник, 23 июня, ожидается плюс 7-12 градусов. Холод будет сопровождаться осадками. В ночь на вторник, 24 июня, температура будет держаться на отметках плюс 4-9 градусов. Холоднее станет в ночь на четверг, 25 июня, ожидается похолодание до плюс 2-7 градусов. Однако днем потеплеет: столбики термометров поднимутся до плюс 18-23 градусов.

Также синоптик Евгений Тишковец сообщил, что в столичном регионе в воскресенье, 22 июня, ожидаются обложные дожди, а температура воздуха не поднимется выше плюс 15 градусов. Этот день может стать таким же холодным, как в 1983 году.

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