Москвичей призвали не ждать возвращения лета в ближайшие дни

Метеоролог Вильфанд призвал москвичей не ждать возвращения лета в ближайшие дни

Лето в традиционном понимании не вернется в Москву в ближайшие дни, заявил в разговоре с «Лентой.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Возвращения лета в ближайшие дни ждать не стоит, — сказал метеоролог. — Причина в том, что воздушные массы поступают в Москву с севера, поэтому максимальная температура в городе будет доходить до 16-18 градусов, в области — до 13. Парадокс в том, что завтра, 21 июля, день летнего солнцестояния, когда солнечные лучи сильнее всего насыщены энергией. Так что хорошо, что похолодание пришлось именно на этот период: не было бы солнечных лучей, мы бы сейчас жили в ноябрьской погоде».

Текущая температура в Москве, по словам Вильфанда, ниже нормы на 3-4 градуса, она останется такой до конца текущей недели. По прогнозу метеоролога, пятница и воскресенье, 20 и 22 июня, будут облачными и дождливыми, а в субботу, 21 июня, москвичей ждет переменная облачность.

«Небольшое изменение циркуляции произойдет в понедельник, 23 июня. Чуть-чуть повысится температура, дойдет до 20 градусов. Во вторник и среду, 24 и 25 июня, — до 22 градусов. Но все это тоже невысоко. А ночи так и останутся прохладными», — заключил Вильфанд.

Ранее россиянам рассказали, когда вернется летняя жара. Погода может начать налаживаться только к концу июня.