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23:37, 17 июня 2025Экономика

Россиянам назвали срок возвращения летней погоды

Синоптик Шувалов: Летняя погода придет в Россию не раньше конца июня
Виктория Клабукова

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Мосĸва»

Дождливой для европейской части России окажется и вторая половина июня. Своим прогнозом в эфире радиостанции Sputnik поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В первую половину июня температура едва преодолевала климатическую норму. Жарких дней жители европейской части страны не увидят вплоть до июля. По прогнозам синоптика, до конца месяца осадки будут обильными, а температура будет держаться ниже нормы на 1-3 градуса. В целом воздух прогреется не выше плюс 17-19 градусов.

В средней полосе России столбики термометров редко будут превышать отметку 20 градусов тепла. На юге России температура воздуха не поднимется выше плюс 25 градусов. По-настоящему летние показатели россияне застанут не раньше конца июня, 28-30-го чисел, заключил Шувалов. Лишь к этому времени температура, вероятно, поднимется выше отметки плюс 30 градусов. «Мы оставили немножко надежды: при достаточно пессимистичном прогнозе на вторую половину месяца финал выглядит несколько оптимистично», — допустил он.

Ранее москвичам спрогнозировали пик волны похолодания. Он придется на 20 июня. Днем столбики термометров поднимутся лишь до плюс 16-18 градусов.

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