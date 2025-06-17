Москвичей предупредили о пике холодной погоды

Синоптик Леус: Пик холодной волны в Москве придется на 20 июня

Пик холодной волны в Москве придется на пятницу, 20 июня. О такой погоде предупредил жителей столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

К утру этого дня в регионе похолодает до плюс 10-12 градусов, а днем столбики термометров поднимутся лишь до плюс 16-18 градусов. Среднесуточная температура будет достигать 14 градусов Цельсия, тогда как климатическая норма для этого срока — 18 градусов.

Помимо этого, ожидаются кратковременные дожди, ощутимые порывы ветра и низкое атмосферное давление. Синоптик уточнил, что к климатической норме погода в столице и области вернется в середине следующей недели, но потепление вряд ли будет продолжительным.

Ранее синоптики предупредили россиян о неудачном в плане погоды июне. По словам метеорологов, дожди в стране будут идти еще как минимум неделю.