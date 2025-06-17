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16:20, 17 июня 2025Экономика

Россиян предупредили о неудачном июне

Синоптик Тишковец: Россиян ожидает еще как минимум неделя дождей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Белкин Алексей / News.ru / Globallookpress.com

Часть россиян ожидает еще как минимум неделя дождей в июне. Об этом их предупредили синоптики, опрошенные News.ru.

По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, на европейской территории России и на Урале сохраняют власть ненастные циклоны, которые, как правило, вызывают похолодание. Его коллега Михаил Леус добавил, что европейскую часть РФ затронут сразу два циклона, причем первый начнет влиять на погоду уже в середине нынешней недели. «Если дожди будут связаны с обоими атмосферными вихрями, то более активное похолодание вызовет второй циклон», — уточнил эксперт.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что, несмотря на то, что объем выпавших осадков в Москве и Подмосковье практически соответствует норме, на юге и востоке столичного региона в дождливые июньские дни выпало до 50–60 процентов месячной нормы.

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Дожди, рассказали сотрудники Гидрометцентра, начиная со среды, 18 июня, будут ограничивать дневной прогрев воздуха. Леус ожидает, что температура в Москве на этой неделе будет составлять не более 21-23 градусов. К пятнице, 20 июня, и вовсе похолодает до плюс 16-18, добавил он.

Жара, согласно прогнозу метеоролога Александра Сергеева, возвратится в Центральную Россию лишь в последних числах июня, и с того же времени в указанном регионе начнется купальный сезон. «Вполне возможно, что столбик термометра перевалит за отметку в 27–28 градусов. До этого момента пляжный сезон, конечно же, откладывается. К сожалению, первый месяц лета вряд ли можно назвать удачным», — заключил он.

Накануне главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила, что в ближайшие выходные в столице резко похолодает до плюс 12-17 градусов.

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