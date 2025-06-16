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18:26, 16 июня 2025Экономика

Москвичей предупредили о резком похолодании

Синоптик Позднякова: В выходные в Москве резко похолодает до 12-17 градусов
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В предстоящие выходные, 21 и 22 июня, в Москве резко похолодает — температура воздуха опустится до плюс 12-17 градусов Цельсия. Об этом предупредила жителей столицы главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

В течение недели за погоду в городе будут отвечать атлантические циклоны, отметила синоптик. «В понедельник Москва будет находиться в гребне повышенного атмосферного давления, поэтому погода будет солнечная. А вот в последующие дни в Москве ожидаются дожди, от небольших до умеренных. Атмосферное давление будет понижаться», — уточнила Позднякова.

Пока что на температуре воздуха это не отразится — во вторник она будет держаться на уровне плюс 21-23 градусов, близко к климатической норме. Однако с четверга, 19 июня, начнется похолодание — столбики термометров днем покажут плюс 17-19 градусов. В пятницу к этому добавится достаточно сильный ветер, уточнила метеоролог.

В субботу, 21 июня, ночные температуры опустятся до 7-12 градусов, а дневные не превысят 12-17 градусов, что на пять градусов ниже климатической нормы. В этот день будет дуть плотный северный ветер, подчеркнула Позднякова.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предсказал москвичам затяжные дожди. По сведениям метеоролога, череда дождей начнется с понедельника, 16 июня. Уже во второй половине дня небо заволокут кучево-дождевые облака.

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