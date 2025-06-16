Москвичам предрекли затяжные дожди

Синоптик Ильин: В Москве на этой неделе прогнозируются затяжные дожди

На этой неделе на москвичей обрушатся затяжные дожди. Своим прогнозом с телеканалом «Москва 24» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По сведениям метеоролога, череда дождей начнется с понедельника, 16 июня. Уже во второй половине дня небо заволокут кучево-дождевые облака. Осадки будут локальными и кратковременными, вместе с тем, предупреждает Ильин, возможна и гроза. Несмотря на это, погода в столице останется комфортной, успокаивает специалист. Во вторник, 17 июня, по его словам, осадков не ожидается. Но уже на следующую ночь, 18-го числа, на Москву с запада вместе с атмосферным фронтом двинется зона осадков. Предстоящие дожди будут кратковременными и «ленивыми», выпадет около 5-10 миллиметров осадков. 19 июня их объем увеличится до 10-15 миллиметров. Выходные обещают пройти без дождей, но тепла в мегаполис они не принесут.

Ранее москвичам предрекли «скучновато-осеннюю» погоду. В четверг, 19 июня, в городе похолодает на 4 градуса ниже июньской нормы — столбики термометров в этот день опустятся до 15-17 градусов тепла. Такая погода установится вплоть до следующей недели.