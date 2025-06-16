В Москве настанет осенняя погода

Синоптик Вильфанд: С 19 июня в Москве настанет скучновато-осенняя погода

На этой неделе москвичи окунутся в осень. Об этом агентству ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Скучновато-осенняя» погода настанет в столице в четверг, 19 июня. По прогнозам синоптика, столбики термометров в этот день опустятся до 15-17 градусов тепла. Ночные температуры будут держаться в пределах 8-10 градусов тепла. Таким образом, в городе похолодает на 4 градуса ниже июньской нормы. Такая погодная обстановка продлится до конца текущей недели.

В четверг Вильфанд обещает жителям Москвы сильный дождь, осадки пройдут также в пятницу, но куда слабее. В выходные дожди сойдут на нет, в то же время ожидается повышение давления.

В понедельник, 16 июня, в Москву ненадолго вернется летняя жара. Температура воздуха в начале недели достигнет плюс 25 градусов. Однако уже во вторник, 17 июня, столбики термометров начнут опускаться и дойдут до отметки в плюс 22-24 градуса.