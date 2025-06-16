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09:46, 16 июня 2025Экономика

Москвичам пообещали кратковременный «визит лета»

Синоптик Леус: 16 июня в Москве прогнозируется до 25 градусов тепла
Виктория Клабукова

Фото: Кузьмичёнок Василий / АГН «Москва»

В Москву ненадолго вернется лето. О кратковременном визите тепла в столичный регион в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Летняя жара вернется в Москву в понедельник, 16 июня, под силой периферии обширной циклонической депрессии. Столбики термометров в мегаполисе, по прогнозам синоптика, поднимутся до отметки в плюс 23-25 градусов. По области воздух прогреется чуть больше — до плюс 26 градусов.

День, однако, выдастся облачным. Местами пройдут несильные дожди, возможны грозы. Вторник обойдется без осадков, температура дойдет до плюс 22-24 градусов. Скорость ветра составится 5-10 метров в секунду, атмосферное давление будет держаться ниже нормы и достигнет 743 миллиметров ртутного столба.

На неделе Москву ожидает новая волна похолодания. Температура начнет опускаться в среду, 18 июня, и дойдет до 19-21 градуса тепла. К пятнице прогнозируется до плюс 16-18 градусов.

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