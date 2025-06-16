Синоптик Леус: В столице на неделе ожидается похолодание

Москвичей призвали пока не ждать тепла, погоду в столице на предстоящей неделе будут определять циклоны, традиционно вызывающие похолодание. Таким прогнозом у себя в Telegram-канале поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По территории Европейской России пройдут два циклона. Первый начнет влиять на погоду уже во вторник, 17 июня. Он пройдет через Ленинградскую область в центр, а затем на юго-восток региона. Второй, более мощный, в четверг, 19 июня, выйдет с севера в районы Кирова. Оба атмосферных вихря принесут дожди, однако, если говорить о более активном похолодании, его вызовет второй циклон, отметил синоптик.

В Москве тепло и относительно сухо лишь в понедельник, 16 июня. Температура поднимется до плюс 23-25 градусов Цельсия. Во вторник столбики термометров уже не поднимутся выше плюс 21-23 градусов. Далее до конца недели возможны кратковременные дожди, а температура будет падать — в среду, 18 июня, ожидается плюс 19-21 градус, к пятнице, 20 июня, похолодает до плюс 16-18 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал грозы в столице в понедельник, 16 июня.